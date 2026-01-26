UE și India se pregătesc să semneze „mama tuturor acordurilor comerciale”. Ce presupune importantul pact de liber-schimb

Uniunea Europeană și India sunt pe punctul de a încheia un acord de liber schimb mult așteptat, anunțul fiind preconizat pentru marți, în cadrul unui summit la New Delhi, scrie Reuters. Mișcarea vine după ce UE a semnat un pact cu blocul sud-american Mercosur.

India intenționează să reducă taxele vamale pentru autoturismele importate din Uniunea Europeană de la 110% la 40%, au declarat surse pentru Reuters, cea mai importantă deschidere de până acum a vastei piețe a țării asiatice, într-un moment în care cele două părți se apropie de un acord de liber schimb care ar putea fi semnat marți.

Guvernul prim-ministrului Narendra Modi a convenit să reducă imediat taxa vamală pentru un număr limitat de autoturisme din UE cu un preț de import de peste 15.000 de euro, au declarat pentru Reuters două surse informate cu privire la discuții.

Aceasta va fi redusă cu timpul până la 10%, au adăugat sursele, facilitând accesul pe piața indiană pentru producătorii auto europeni.

Condițiile ar putea suferi modificări de ultim moment.

„Mama tuturor acordurilor”

India și UE ar urma să anunțe marți încheierea negocierilor pentru pactul de liber schimb, după care cele două părți vor finaliza detaliile și vor ratifica ceea ce comentatorii și oficialii numesc „mama tuturor acordurilor”, scrie Reuters.

Acordul ar putea extinde comerțul bilateral și ar putea stimula exporturile indiene de bunuri precum textile și bijuterii, care au fost afectate de taxele vamale de 50% impuse de SUA de la sfârșitul lunii august.

India este a treia piață auto din lume ca vânzări, după SUA și China, dar industria auto internă a fost una dintre cele mai protejate.

New Delhi aplică în prezent taxe vamale de 70% și 110% pentru mașinile importate, un nivel adesea criticat de către producătorii din Europa și SUA.

New Delhi a propus reducerea imediată a taxelor de import la 40% pentru aproximativ 200.000 de mașini cu motor cu ardere internă pe an, a declarat una dintre surse, aceasta fiind cea mai agresivă măsură luată până acum pentru deschiderea sectorului.

Această cotă ar putea fi supusă unor modificări de ultim moment, a adăugat sursa.

Vehiculele electrice cu baterii vor fi excluse de la reducerile taxelor de import în primii cinci ani, pentru a proteja investițiile actorilor interni precum Mahindra & Mahindra și Tata Motors în acest sector încipient, au declarat cele două surse.

După cinci ani, vehiculele electrice vor beneficia de reduceri similare ale taxelor.

Ratificare și impact

Odată semnat și ratificat de Parlamentul European, un proces care ar putea dura cel puțin un an, pactul ar putea extinde comerțul bilateral.

Cu toate acestea, votul Parlamentului UE de săptămâna trecută, care a tergiversat ratificarea acordului UE-Mercosur, evidențiază obstacolele ce ar putea întârzia sau complica ratificarea și în cazul noului acord cu India.

Pactul ar fi al nouălea acord comercial al Indiei în patru ani, reflectând eforturile guvernului de la New Delhi de a-și asigura accesul pe piață, pe măsură ce comerțul global devine mai protecționist.

Pentru UE, acordul sprijină diversificarea lanțului de aprovizionare și reduce dependența de China, valorificând în același timp economia în creștere rapidă a Indiei, în valoare de 4,2 trilioane de dolari, scrie Reuters.

Avantaje pentru India

UE se numără printre principalii parteneri comerciali ai Indiei, alături de Statele Unite și China, cu un comerț bilateral total de bunuri și servicii care depășește 190 de miliarde de dolari în 2024/25.

India a exportat bunuri în valoare de aproximativ 76 de miliarde de dolari și servicii în valoare de 30 de miliarde de dolari către blocul comunitar.

Taxele medii ale UE pentru mărfurile indiene sunt relativ scăzute, de aproximativ 3,8%, dar sectoarele cu utilizare intensivă a forței de muncă, precum textilele și confecțiile, se confruntă cu taxe de aproximativ 10%, potrivit Global Trade Research Initiative, un think-tank cu sediul la Delhi.

Acordul de liber schimb ar contribui la restabilirea competitivității pierdute după ce UE a început să retragă concesii tarifare în cadrul Sistemului generalizat de preferințe (SGP) în 2023, pentru produse precum articolele de îmbrăcăminte, produsele farmaceutice și mașinile, și ar compensa impactul taxelor mai mari aplicate de SUA.

India solicită, de asemenea, accesul profesioniștilor săi și exportul de servicii IT.

Avantaje pentru UE

Exporturile UE către India se confruntă cu bariere mult mai mari, cu o taxă medie ponderată de aproximativ 9,3% pentru mărfuri în valoare de 60,7 miliarde USD în 2024/25.

Taxele sunt deosebit de mari pentru automobile, piese auto, produse chimice și materiale plastice.

Reducerea taxelor ar deschide oportunități în domeniul automobilelor, mașinilor, aeronavelor și produselor chimice, îmbunătățind în același timp accesul la servicii, achiziții și investiții pe una dintre piețele mari cu cea mai rapidă creștere din lume.

Puncte cheie

Agricultura și produsele lactate sunt excluse din acord, scrie Reuters. India se opune cererilor UE de a elimina taxele pentru peste 95% din mărfuri, indicând un procent mai apropiat de 90%.

Automobilele, vinul și băuturile spirtoase rămân sensibile. India ia în considerare reduceri treptate sau cote limitate, mai degrabă decât reduceri tarifare drastice, invocând riscurile pentru producția internă.

Protecția investițiilor și indicațiile geografice (IG) sunt negociate separat, restrângând domeniul de aplicare la bunuri, servicii și norme comerciale.

Servicii

India dorește facilitarea circulației profesioniștilor și scutirea de la plata dublă a contribuțiilor la asigurările sociale.

UE dorește un acces mai larg la serviciile financiare și juridice ale Indiei și angajamente în domeniul muncii, mediului și proprietății intelectuale – domenii în care New Delhi preferă flexibilitatea.

Ce urmează

Două preocupări majore sunt taxa UE la frontieră pentru emisiile de carbon, care ar putea reduce câștigurile tarifare pentru exportatorii indieni, și barierele netarifare ridicate, cum ar fi întârzierile în materie de reglementare, standardele stricte și costurile de certificare.

Analiștii spun că șocurile geopolitice și comerciale au împins ambele părți către un compromis pragmatic și executabil. Dacă pactul va aduce beneficii echilibrate, asta va depinde de modul în care vor fi gestionate în cele din urmă taxele pe carbon, mobilitatea serviciilor și barierele netarifare.