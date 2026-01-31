Alertă meteo pentru București. Cât de frig va fi în Capitală

Bucureștiul se află sub alertă cod galben de ger până luni, 2 februarie, la ora 10.00. Vremea în Capitală se răcește semnificativ de sâmbătă, iar temperaturile minime vor ajunge zilele următoare şi la -10 grade, potrivit prognozei emise de ANM.

Potrivit ANM, sâmbătă vremea se va răci. Cerul va fi noros și trecător în prima parte a zilei vor fi precipitații slabe, predominant sub formă de ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări noaptea, când se vor atinge viteze de 35…40 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 1 grad, iar cea minimă va fi de -6…-5 grade.

Duminică, 1 februarie, vremea va continua să se răcească, astfel că temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -2 grade. Cerul va fi mai mult noros, iar seara și noaptea va ninge slab. Vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală de până la 40…45 km/h, amplificând senzația de frig și viscolind ninsoarea. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de -9 grade.

Luni, 2 februarie, valorile termice se vor situa sub mediile multianuale. Cerul va avea înnorări în prima parte a intervalului, când trecător va fulgui, apoi va deveni variabil. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -3 grade, iar cea minimă de -10…-7 grade.

În ultimele două zile ale intervalului de prognoză, respectiv 3 februarie, ora 10:00 – 4 februarie, ora 18:00, vremea va fi rece. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de -1 – 0 grade, iar cea minimă de -7…-6 grade.

Meteorologii precizează că, în intervalul 31 ianuarie ora 10:00 – 4 februarie, ora 10:00, municipiul Bucureşti se va afla sub un mesaj de informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece, ger în timpul nopţilor şi al dimineţilor, intensificări ale vântului, ninsoare viscolită. De asemenea, în intervalul 1 ianuarie, ora 20:00 – 2 februarie, ora 10:00, Capitala se va afla sub incidenţa unui mesaj de atenţionare meteorologică pentru temperaturi deosebit de scăzute şi ger.