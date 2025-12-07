Anca Alexandrescu, în ziua votului pentru Primăria Capitalei: „Am credinţa că Dumnezeu nu ne lasă”

Anca Alexandrescu, candidata independentă susținută de AUR la alegerile pentru Primăria Captailei, a votat „pentru un oraș în care să se poată trăi”, după cum a afirmat ea, la ieșirea de la urne.

„Am venit cu credință, cu recunoștință pentru tot ce am trăit în aceste săptămâni, este un dar ceea ce am primit în această perioadă, este experiența vieții mele de până acum și am emoții. Sunt convinsă că vom putea să facem dreptate la București”, a spus Anca Alexandrescu, la ieșirea de la urne,

Ea a mai spus că a votat pentru un oraș „în care să se poată trăi şi să ne permitem să trăim” și a subliniat că toată experiența din campania electorală pentru alegerile din București a fost un „dar”.

„Este experienţa vieţii mele de până acum. Am emoţii şi sunt convinsă că vom putea să facem dreptate la Bucureşti. Am credinţa că Dumnezeu nu ne lasă şi împreună cu cetăţenii Bucureştiului o să punem Bucureştiul pe primul loc şi o să facem dreptate”, a transmis Anca Alexandrescu.

Aproximativ 1,8 milioane de bucureșteni cu drept de vot sunt așteptați, astăzi, 7 decembrie, la urne pentru a vota la alegerile pentru Primăria Capitalei. Secțiile de votare s-au deschis la ora 7.00 și se vor închide la ora 21.00.

