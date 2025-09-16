Declarația a fost făcută de președintele Volodimir Zelenski care a cerut o „poziţie clară” din partea lui Donald Trump cu privire la un pachet de sancţiuni pentru Rusia şi garanţii de securitate pentru Ucraina.

Într-o discuție cu Sky News, Volodimir Zelenski a spus că speră ca prim-ministrul britanic Sir Keir Starmer să discute în detaliu cu preşedintele Donald Trump, care urmează să sosească în Marea Britanie într-o vizită de stat, despre asigurarea viitorului Ucrainei, potrivit News.ro.

„Sper foarte mult că el (Starmer) va putea avea o discuţie foarte specifică despre garanţiile de securitate ale SUA pentru Ucraina. Înainte de a încheia războiul, vreau cu adevărat să avem toate acordurile în vigoare. Vreau să… avem un document care să fie susţinut de SUA şi de toţi partenerii europeni. Acest lucru este foarte important. Pentru ca acest lucru să se întâmple, avem nevoie de o poziţie clară a preşedintelui Trump”, a declarat Zelesnki.

De asemenea, Zelenski l-a îndemnat pe Trump să ia „măsuri personale ferme” ca să „îl oprească pe Putin”, după ce Trump a cerut aliaţilor din NATO să nu mai cumpere petrol rusesc şi să impună ei mai întâi tarife Chinei pentru a exercita presiuni asupra Moscovei.

„Cred că SUA sunt suficient de puternice pentru a lua propriile decizii”, a comentat Zelenski. „Cred că Donald Trump ne poate oferi sisteme de apărare aeriană în cantitate suficientă, iar SUA au suficiente. Sunt sigur că SUA pot aplica sancţiuni suficiente pentru a afecta economia rusă, iar Donald Trump are suficientă forţă pentru a-l face pe Putin să se teamă de el”, a spus el.

Liderul de la Kiev a mai vorbit despre faptul că Europa a introdus deja 18 pachete de sancţiuni împotriva Rusiei, iar „tot ce lipseşte acum este un pachet de sancţiuni puternic din partea SUA”, a adăugat Zelenski. El crede că Trump ezită să exercite presiuni asupra lui Putin, deoarece acest lucru ar putea pune în pericol încercările de a pune capăt războiului.