Două țări africane le interzic americanilor să intre pe teritoriul lor ca răspuns la măsura lui Trump

Donald Trump, fotografiat pe 4 decembrie 2025 la Washington alături de șefi de stat din Africa la un summit pentru încheierea războiului dintre Rwanda și RD Congo (imagine ilustrativă), FOTO: Chip Somodevilla / Getty images / Profimedia

Mali și Burkina Faso au anunțat că impun o interdicție de călătorie pentru cetățenii Statelor Unite, ca răspuns la o măsură echivalentă anunțată de administrația Trump mai devreme în cursul acestei luni, transmite agenția Reuters.

În declarații separate emise de ministerele lor de externe marți seară, cele două țări din Africa de Vest au afirmat că acționează în numele „reciprocității”, după ce Casa Albă a anunțat pe 16 decembrie că președintele american Donald Trump le-a adăugat, alături de alte cinci state, pe lista țărilor supuse unei interdicții totale de călătorie în SUA.

Casa Albă afirmă că extinderea interdicției, care urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie, se aplică „țărilor cu deficiențe demonstrate, persistente și grave în materie de verificare, evaluare și schimb de informații, necesare pentru a proteja națiunea de amenințări la adresa securității naționale și siguranței publice”.

Interdicția inițială anunțată de administrația Trump, care a vizat preponderent cetățenii unor state din Africa, a intrat în vigoare vara aceasta.

Mali a declarat marți că decizia Washingtonului de a o include pe lista țărilor supuse interdicției de călătorie a fost luată fără consultare prealabilă și că motivația invocată nu este justificată de „evoluțiile reale de pe teren”.

Mali și Burkina Faso nu sunt primele țări care adoptă astfel de măsuri ce afectează cetățenii americani, după ce au fost vizate de restricțiile de călătorie impuse de Trump.

Pe 25 decembrie, statul vecin Niger a decis să înceteze să mai emită vize pentru cetățenii Statelor Unite, a relatat agenția de presă de stat a țării, citând o sursă diplomatică nigeriană.

În iunie, Ciadul a anunțat că suspendă eliberarea vizelor pentru cetățenii americani, după ce a fost inclus pe o listă anterioară de 12 țări afectate de o interdicție de călătorie.