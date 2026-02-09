LIVE Ilie Bolojan, apariție televizată în plin scandal în PNL

Premierul Ilie Bolojan acordă în această seară, de la ora 21.00, un interviu pentru televiziunea Digi24. Este prima ieșire publică a președintelui PNL după ce colegul său de partid Hubert Thuma l-a acuzat de „o încercare de «userizare» a partidului” și că „l-a trădat” pe Crin Antonescu în alegerile prezidențiale de anul trecut.

HotNews transmite în format LIVETEXT declarațiile premierului:

-„În astfel de perioade, când iei măsuri de ajustare, după ce ai cheltuit mai mult decât ți-ai putut permite, dar când nu ți-ai plătit creditele, nimeni nu te mai creditează. Cu cât măsurile așteptate de reducere a cheltuielilor, de reducere a personalului excedentar, cu atât starea de nemulțumire nu poate să se atenueze.

-(despre taxele locale) A trebuit să facem majorarea impozitelor pe proprietate. Aveam un angajament al României că-l vom aduce la uni nivel care să reflecte prețul de piață, iar aceste venituri, sunt venituri ale autorităților locale. Neputând să le transferăm aceleași venituri a anii trecuți, trebuie să creștem aceste taxe. Unele lucruri sunt din culpa guvernului, unele din culpa primăriilor. Am anulat foarte multe excepții, 950.000 de persoane cu dizabilități care nu plăteau impozit pe case. Aveam tot felul de scutiri, de exemplu dacă locuiești într-un imobil vechi, ai un discount. Multe dintre aceste case au fost reabilitate, iar în cazul lor icreșterea nu a fost de 70%, a fost mai mare.

Potrivit anunțului făcut de Digi24, Ilie Bolojan va fi întrebat despre acuzațiile pe care i le aduce președintele CJ Ilfov, despre relațiile tensionate din coaliția de guvernare, despre măsurile de redresare economică, despre „meciul Bolojan – ICCJ de la Curtea Constituțională” și „cum pot fi oprite tentativele partidelor de extremă-dreapta de a zdrobi democrația din România.”

Scandalul din PNL

Conflictul din PNL a fost deschis duminică, într-o apariție la Antena3, de președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, care l-a acuzat pe președintele PNL de „o încercare de «userizare» a partidului”. El a spus că actualul premier că în alegerile din toamna lui 2024 a propus să fie susținuți Mircea Geoană sau Elena Lasconi, iar în cele din mai 2025 „l-a trădat” pe Crin Antonescu.

Mai exact, Thuma susține că sondajele premergătoare alegerilor prezidențiale din 2024 arătau că Nicolae Ciucă nu poate câștiga cursa electorală, astfel că i-a fost propus lui Ilie Bolojan să candideze el. Acesta însă nu doar că n-a vrut, ci a și făcut propuneri nerezonabile pentru PNL. Mai apoi, la alegerile prezidențiale din 2025, Bolojan nu a negat public luni de zile, îi reproșează Thuma, că el va fi candidatul PNL. Toate acestea au fost premeditate, susține Thuma.

Prima replică din PNL a venit duminică seară de la primarul din Oradea, Florin Birta. El a spus că Bolojan este „atacat din toate părțile” pentru că „deranjează foarte tare”.

„Adevărul este că, în momentul în care iei decizii dificile, închizi anumite “robinete” și încerci să reformezi statul român şi să faci ca țara asta să meargă într-o direcție normală, deranjezi. Deranjezi foarte tare”, a scris Florin Birta duminică seara, pe pagina sa de Facebook.

Luni, contactați de HotNews, mai mulți lideri PNL i-au luat apărarea lui Ilie Bolojan. Senatorul PNL Vasile Blaga a afirmat că Hubert Thuma face niște „acuzații gratuite”. Primarul din Slatina, care l-a criticat în trecut pe Bolojan, îi ia acum apărarea premierului și se delimitează clar de tabăra Thuma, iar liderul senatorilor PNL Daniel Fenechiu afirmă că nu se poate vorbi despre o „userizare” a PNL.

Decizie importantă pentru Guvern

Interviul oferit de Bolojan vine cu două zile înainte de ședința Curții Constituționale în care este așteptată o decizie privind reforma pensiilor magistraților.

Premierul Ilie Bolojan i-a transmis vineri președintei Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, o scrisoare în care îi spune că România depinde de decizia CCR din 11 februarie pentru a mai avea șanse să primească cele 231 de milioane de euro aferente jalonului privind reforma pensiilor magistrațiloe din Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție – instituție care a atacat la CCR reforma pensiilor magistraților, l-a criticat pe premier pentru această scrisoarea pe care a catalogat-o drept presiuni și ingerințe.

Curtea Constituțională a amânat de patru ori pronunțarea unei decizii privind legea pensiilor magistraților, cea mai recentă amânare fiind stabilită pentru 11 februarie 2026.