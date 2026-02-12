Nicușor Dan participă astăzi la Consiliul European. Care sunt principale subiecte de pe ordinea de zi

Liderii europeni reuniți în Belgia vor vorbi despre „întărirea industriei europene și construirea autonomiei strategice a UE, reducerea birocrației și a barierelor naționale, simplificarea legislației, dar și încurajarea investițiilor și a inovațiilor pentru a dezvolta economiile europene”, arate un comunicat de presă al Administrației Prezidențiale.

„În cadrul discuțiilor, Președintele Nicușor Dan va pleda pentru consolidarea Pieței Unice, atragerea de investiții și utilizarea noilor oportunități comerciale rezultate din acordurile recent semnate de către Uniunea Europeană, ceea ce va deschide noi posibilități economice pentru țara noastră”, mai transmite Palatul Cotroceni.

În plus, președintele va susține simplificarea procedurilor administrative pentru afaceri, care să ușureze creșterea investițiilor și extinderea companiilor românești pe piețele europene.

Nicușor Dan va cere și perioade de tranziție mai lungi pentru implementarea politicilor de mediu, „astfel încât acestea să fie sustenabile şi să nu afecteze negativ economia noastră”.

În pregătirea reuniunii, președintele Nicușor Dan a discutat cu ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, ministrul Fondurilor Europene Dragoș Pîslaru, ministrul Economiei Irineu Darău.

Nicușor Dan a avut discuții și cu reprezentanți din ministerul Energiei, ministerul de Externe și Banca Națională

Liderii europeni caută soluții pentru a concura cu SUA și China

Pe lângă Nicușor Dan, la întâlnire mai participă lideri din Italia, Belgia, Germania, Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Ungaria, Luxemburg, Olanda, Polonia, Slovacia, Danemarca, precum și președintele Comisiei Europene.

Înainte de reuniunea de joi, Ursula von der Leyen a transmis că UE trebuie să-și simplifice regulile interne pentru a putea concura cu China și SUA. Potrivit Reuters, dezvoltarea economică a UE a rămas în urma SUA în ultimele două decenii, cu probleme în zona de productivitate și inovare, mai ales în domenii precum AI.

„Să luăm din nou exemplul Statelor Unite. Un singur sistem financiar, un singur capital financiar”, a declarat von der Leyen miercuri. „Aici, în Europa, nu avem doar 27 de sisteme financiare diferite, fiecare cu propriul său organism de supraveghere. Avem, de asemenea, peste 300 de locuri de tranzacționare în întreaga Uniune. Aceasta este o fragmentare extremă. Avem nevoie de o piață de capital mare, profundă și lichidă.”

La reuniune vor fi invitați și foștii premieri italieni Mario Draghi și Enrico Letta, care au realizat două rapoarte privind provocările competitivității UE. Raportul lui Draghi a fost adoptat ca un plan de acțiune pe care UE ar trebui să-l urmeze.

Enrico Letta le-a transmis liderilor europeni că e nevoie ca finalizarea pieței unice a UE să vină până în 2028. „Cred că aceasta este singura cale de a răspunde lui Trump și presiunilor externe la care este supusă Uniunea Europeană din partea Chinei, Rusiei și Statelor Unite, în moduri diferite”, a declarat el pentru Reuters.