„Pariul” lui Modi: De la „fabricat în China” la „fabricat în India”

Acordurile gigant cu SUA și Europa transformă New Delhi în alternativa la dominația industrială chineză.

Programul de 26 de miliarde de dolari ca o nouă revoluție industrială

Programul PLI (Production Linked Incentive) aprobat în 2021 cu un buget total de 26 de miliarde de dolari, vizează 14 sectoare strategice, scrie Naftemporiki. Conform datelor oficiale anunțate de Ministerul Comerțului și Industriei, 806 companii au fost aprobate în cadrul PLI și au atras investiții reale de 20,3 miliarde de dolari. Producția generată a depășit 190,9 miliarde de dolari în valoare, în timp ce au fost create peste 1,2 milioane de locuri de muncă directe și indirecte.

Rezultatele sunt impresionante. Producția de smartphone-uri a crescut cu 146%, în timp ce exporturile au crescut cu 775%, India producând acum 97% din cererea internă de telefoane mobile. În sectorul farmaceutic, schimbarea este la fel de impresionantă, India trecând de la statutul de importator net la cel de exportator net, confirmând evaluarea analiștilor conform căreia țara se transformă într-un „motor de export”.

Obiectivul strategic al țării este de a crește ponderea industriei prelucrătoare în PIB-ul Indiei de la 16% (nivelurile din 2023) la 25% în decursul unui deceniu.

Efectul Apple: Catalizatorul „Marelui Exod” din China

Adevărata validare vine însă de la Cupertino. Apple, care timp de decenii s-a bazat aproape exclusiv pe China, face o schimbare istorică către India, iar cifrele vorbesc de la sine.

Conform datelor publicate de India Briefing, India a produs 25-30% din producția globală de iPhone în 2025, o pondere de patru ori mai mare față de 2022, când aceasta era de doar 6%. După cum relatează Winbuzzer, analiștii prevăd că India va produce iPhone-uri în valoare de aproximativ 40 de miliarde de dolari în 2026, 80% fiind destinate exportului către SUA.

Cea mai mare reducere a venit odată cu bugetul din 2026. Pe 1 februarie, ministrul de finanțe, Nirmala Sitharaman, a anunțat o scutire de taxe pe cinci ani, permițând Apple să finanțeze direct echipamente de producție partenerilor săi din India, fără complicații fiscale, eliberându-i de nevoia de a investi propriul capital.

După cum notează CNBC, Apple a creat în esență o „alternativă chineză” care ocolește tensiunile comerciale, în timp ce, având în vedere că aproape toată producția sa indiană de iPhone este destinată piețelor americane, a transformat India în principala sa protecție împotriva dependenței de China.

Provocarea semiconductorilor: De la ISM 2.0 la un hub global

Sectorul semiconductorilor, solicitant din punct de vedere tehnologic și critic din punct de vedere geopolitic, necesită decenii de pregătire și sprijin guvernamental. India, care în 2021 a acoperit mai puțin de 9% din cererea internă de cipuri, își propune să devină un hub global al semiconductorilor.

Misiunea Semiconductorilor din India (ISM), lansată în 2021 cu un buget de 9,1 miliarde de dolari, a aprobat 10 proiecte cu investiții totale de peste 19 miliarde de dolari. Micron Technology urmează să înceapă producția comercială în februarie 2026, în timp ce Tata Electronics, în parteneriat cu PSMC din Taiwan, se așteaptă să înceapă producția la sfârșitul acestui an.

Acordurile gigantice din 2026: Între Trump și Europa

După „augustul negru” din 2025, când Donald Trump a impus un tarif total de 50%, acordul din 2 februarie 2026 a schimbat situația. SUA au redus tariful la 18%, o rată care, deși ridicată după standardele vechi, este considerată acum „scăzută” (comparativ cu 19% în Pakistan și 20% în Vietnam), oferind New Delhi un avantaj comparativ pe piețele americane. În același timp, India s-a angajat să cumpere produse americane în valoare de 500 de miliarde de dolari și să treacă de la petrolul rusesc la cel american ca o condiție pentru ridicarea sancțiunilor.

Cu doar câteva zile înainte de acordul cu administrația Trump, India a semnat un Acord de Liber Schimb cu UE, deschizând o piață de 450 de milioane de consumatori pentru bunurile fabricate din India și oferind Indiei o rută alternativă care nu depinde de capriciile Casei Albe. După cum subliniază Arvind Subramanian la CNN, această mișcare a acționat ca un „berbec” pentru SUA, deoarece accesul privilegiat al Indiei la piața europeană a forțat Washingtonul să accelereze propriul acord, astfel încât companiile americane să nu piardă teren.

Tablă de șah geopolitică: India refuză să se alinieze pe deplin cu vreo superputere

Pariul Indiei pe industria prelucrătoare este o mișcare geopolitică profundă. New Delhi își valorifică autonomia strategică pentru a culege beneficii din multe tabere.

Întârzierea finalizării acordului comercial dintre SUA și India a oferit Chinei o oportunitate unică pentru propagandă „antiamericană”. După cum notează Centrul Stimson, Beijingul a încercat să se prezinte drept aliatul Indiei în fața „tarifelor extorsionate” ale lui Trump. Profitând de disconfortul indian, China a insistat pentru normalizarea relațiilor bilaterale, încercând să lase în urmă conflictul mortal din Valea Galvan din 2020.

Rusia, pe de altă parte, a fost marele beneficiar al incertitudinii prelungite din relațiile dintre Washington și New Delhi. Amânarea acordului a permis Moscovei să mențină un flux neîntrerupt de petrol către rafinăriile indiene. Această rută comercială a fost o sursă vitală de venit pentru Kremlin, consolidând vistieria statului într-un moment critic de presiune economică.

India evoluează într-o direcție în care refuză să se alinieze pe deplin cu vreo superputere. Pe de o parte, participă la Quad-ul (SUA, Japonia, Australia), pe de altă parte, rămâne membru activ al Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) și al BRICS, menținând canale deschise de comunicare cu Beijingul și Moscova.

Politica externă multi-aliniere și cele 1,2 trilioane de dolari

Conform McKinsey, beneficiul economic pentru India de pe urma schimbării structurale a fluxurilor comerciale globale ar putea ajunge la 0,8 până la 1,2 trilioane de dolari până în 2030.

Totuși, realizarea acestui „salt” necesită mai mult decât simple stimulente PLI și acorduri tarifare. Pentru a transforma India într-un centru industrial permanent, New Delhi trebuie să abordeze deficiențele cronice de infrastructură, un deficit de competențe în forța de muncă și să eficientizeze birocrațiile greoaie.

Guvernul Modi a demonstrat o capacitate remarcabilă de a menține o politică de echidistanță. Cu toate acestea, pe măsură ce concurența dintre marile puteri se intensifică, luxul neutralității s-ar putea epuiza.

Deocamdată însă, această „ambivalență strategică” nu este o slăbiciune, ci cea mai puternică monedă de schimb a lui Modi: India este acum prea mare pentru ca Occidentul să o ignore și prea autonomă pentru ca Estul să o controleze.