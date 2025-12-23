Proiectul OUG Trenuleț confirmă eșecul RO e-TVA, spune un expert în fiscalitate

Proiectul Ordonanței Trenuleț, pus în dezbatere noaptea trecută de Ministerul Finanțelor, elimină prevederi din ceea ce s-a dorit a fi un sistem revoluționar, respectiv RO e-TVA. Documentul face referire la Notificarea de conformare RO e-TVA, spune într-o opinie transmisă HotNews Cosmin Dumitrașcu, antreprenor, expert contabil & fondator ABS Group Romania.

Se recunoaște explicit faptul că a fost o măsură ineficientă, care doar a provocat stres, nervi, timp și bani, susține acesta.

Un mecanism criticat de toată lumea

Când a fost introdusă, experții contabili, împreună cu consultanții fiscali, au spus în cor că este o măsură din topor care nu poate fi aplicată, întrucât sistemul informatic ANAF nu este pus la punct pentru așa ceva.

„Ro e-TVA, o altă nebunie! ANAF emite pe baza datelor incomplete pe care le are un eTVA și-l pune pe contribuabil să-și justifice diferențele, care de cele mai multe ori vin din datele incomplete trimise de ANAF. Pe scurt, îl pune și pe contribuabil să muncească degeaba, dar și pe inspector să verifice datele trimise. Adică hai să le dăm inspectorilor de lucru ca nu cumva să aibă timp să alerge după evazioniști!”, explica și Gabriel Biriș.

Mecanismul Ro e-TVA a fost criticat și de comunitatea mediului de afaceri. „Antreprenorii și managerii membri ai organizației Romanian Business Leaders (RBL) susțin că actuala formă a OUG 70/2024 care introduce RO e-TVA pune și mai multă presiune pe umerii antreprenorilor și cer Ministerului Finanțelor să facă „urgent o analiză solidă” a impactului implementării prevederilor ordonanței. Solicităm Ministrului Marcel Boloș și reprezentanților Ministerului de Finanțe să realizeze urgent o analiză solidă a impactului implementării prevederilor OUG-ului 70, după consultarea mediului privat. Înțelegem nevoia scăderii decalajului de TVA, dar este esențial să “măsurăm de 3 ori, înainte să tăiem o dată”, susțineau atunci antreprenorii RBL.

„Sistemul E-TVA este o inepție fiscală pentru că este implementat din 01 iulie 2024 pentru date pe care la va avea fiscul, parțial, și repet cuvântul „parțial” doar din 01.01.2025. De la anul poate mai discutăm, dar acum este o batjocură la adresa tuturor persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, fie că discutăm de personalul cu implicații în evidența contabilă, fie că discutăm de proprietarii respectivelor activități ce o să plătească mai mult”, spunea într-o discuție cu HotNews și consultantul fiscal Adrian Bența

ANAF recunoaște că nu poate inventaria volumul extraordinar de mare pentru a analiza toate datele colectate într-un termen decent

Până acum, sacțiunile legate de sistemul Ro e-TVA au fost de două ori amânate

În urma acestui proiect de act normativ avem următoarele lucruri certe, susține Cosmin Dumitrașcu:

Eliminarea obligației de a răspunde la Notificarea de conformare RO e-TVA împreună cu abrogarea sancțiunilor contravenționale aferente;

Lipsa răspunsului la Notificarea mai devreme amintită nu mai este considerată indicator de risc fiscal;

Eliminarea risculului automat de rambursare necuvenită a TVA bazat exclusiv pe această neconformare a RO e-TVA.

De altfel, adaugă el, s-a ajuns la concluzia bună cu privire la e-TVA, iar acest „mecanism revoluționar” urmează a fi suspendat. Rămâne activ doar sistemul informatic, spune Dumitrașcu.

Acest mecanism a creat o sumedenie de neplăceri pentru antreprenori și contabili, întrucât s-au consumat resurse enorme de timp în primul rând pentru a răspunde unui sistem experimental.

Cele expuse în Proiectul OUG cu privire la abrogarea mai multor paragrafe reprezintă o recunoaștere tacită a faptului că mecanismul RO e-TVA nu a fost gata pentru introducere la nivel național.

Procesul de digitalizare al ANAF este în continuare un „must do”, dar trebuie efectuat pas cu pas și nu pompieristic, fără sens și pe genunchi cum s-a întâmplat de altfel, conchide fondatoryl ABS Group Romania