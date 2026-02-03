Nemulțumiți de reforma premierului Bolojan din administrația publică, angajații din primării amenință cu greva generală

Federația COLUMNA-SCOR, care reprezintă peste 20.000 de angajați din instituțiile publice centrale și locale, a anunțat marți Guvernul că pregătește declanșarea grevei generale „împotriva politicilor economice și sociale ale guvernului”. Greva se va desfășura în special la nivelul primăriilor de comune, „cele mai grav afectate de măsurile legislative adoptate de către guvern”, potrivit federației. Nemulțumirea angajaților este legată de reforma administrației publice locale și centrale.

Federația anunță că în cazul în care Guvernul nu va chema la consultări reprezentanții salariaților din primării, atunci „calendarul de organizare a grevei intră în linie dreaptă” cu declanșarea grevei de avertisment, marți, 10 februarie 2026, între orele 10.00-12.00, în timpul întâlnirii prim-ministrului și a membrilor guvernului cu cei 500 de primari prezenți la Adunarea Generală ACOR de la Palatul Parlamentului.

HotNews a cerut Guvernului o reacție privind anunțul Federației COLUMNA-SCOR, iar în momentul în care vom primi un răspuns îl vom publica.

Federația acuză că peste 50.000 de salariați vor fi afectați de reforma administrației publice, pregătită de coaliție

Data declanșării grevei generale în administrația publică va fi „ziua imediat ulterioară eventualei adoptări în Guvern, în vederea asumării răspunderii în Parlament, a proiectului de lege privind măsurile din administrația publică locală, dacă va rămâne în forma actuală publicată de către MDLPA”.

„Prin măsurile profund neconstituționale propuse, cu privire la «jumătatea de funcționar public» sau «grila de salarizare pentru săraci», vor fi afectați circa 51.000 de salariați de la nivelul comunelor. Cerem premierului Ilie Bolojan promovarea de îndată a noii legi a salarizării – jalonul 420 din PNRR, pentru a evita pierderea ireversibilă la 31 august 2026 a unor granturi din fonduri europene situate între 280 și 700 milioane de euro, în locul segregării locuitorilor României rurale în săraci și mai puțin săraci”, se arată în comunicatul de presă al federației.

Ei punctează și că cer premierului „să respecte Constituția și Carta Europeană a Autonomiei Locale, instituind un adevărat mecanism de egalizare a veniturilor bugetelor locale, pentru că România nu poate fi împărțită sistemic, prin lege, în cetățeni ai comunităților rurale sărace, cu drepturi reduse la servicii publice de calitate, și cetățeni ai comunităților urbane prospere, cu drepturi substanțial mai mari”.

Când va fi adoptată reforma administrației publice

Coaliția de guvernare nu a ajuns nici până acum la un acord privind adoptarea reformei administrație publice locale. După ce a durat aproximativ 6 luni să fie stabilite măsurile, acum coaliția trebuie să treacă peste un nou blocaj și să decidă sub ce formă va fi adoptată noua lege: asumarea răspunderii în Parlament sau prin ordonanță de urgență. PSD este acuzat de partenerii de guvernare de la PNL și USR că tergiversează adoptarea reformei.

Coaliția de guvernare va avea următoarea ședință vineri, când, conform surselor HotNews, partidele care asigură guvernarea vor decide dacă merg în Parlament cu asumarea sau dacă reforma administrației publice locale și centrale va fi adoptată prin ordonanță de urgență. Asta înseamnă că cel mai devreme proiectul va putea fi adoptat săptămâna viitoare.

PSD condiționează adoptarea reformei administrației locale și centrale de adoptarea, în același timp, a „măsurilor de relansare economică” pe care le-a propus de anul trecut.