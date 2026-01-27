Șeful ANP recunoaște că a aprobat personal permisia de trei zile turcului evadat de la Rahova

Bogdan Burcu, directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP), a admis însă că, în procesul de avizare, este posibil „să fi existat și un aviz negativ”.

Șeful ANP a declarat marți, la Digi24, că el a fost cel care a aprobat permisia de trei zile în cazul lui Atas Abdullah, turcul condamnat la 22 de ani și 10 luni de închisoare pentru uciderea unui poliţist şi care nu a revenit luni în Penitenciarul Rahova.

Afaceristul turc, cunoscut drept „regele veiozelor din România”, a fugit în Turcia.

Burcu a explicat că permisiunea de ieşire din penitenciar se acordă la propunerea persoanelor care lucrează în mod direct cu deţinuţii: șef de puncte de lucru, educator, psiholog sau asistent social.

„Acestea sunt analizate și avizate de șeful secției în care deținutul este repartizat și apoi de o comisie formată din directorul penitenciarului și cei doi directori adjuncți. Pentru permisiunile mai mari de o zi, ele sunt analizate și la nivelul Administrației Naționale a Penitenciarelor și aprobate de directorul general”, a spus Bogdan Burcu.

Anterior, reprezentanții închisorii au declarat pentru HotNews că cetățeanul turc a primit în ultimii ani 24 de permisii și 72 de recompense.

Șeful ANP, întrebat cine a aprobat concret ultima permisie de trei zile, a răspuns: „subsemnatul”.

Întrebat dacă a avut vreun aviz negativ din partea comisiilor de pe circuitul de aprobare, în contextul în care, luni seară, Sindicatul Naţional Poliţia Penitenciară (SNPP) susţinea că ar fi aprobat permisia „în ciuda avizelor negative ale structurilor de specialitate din subordine, cu o singură excepţie”, șeful ANP a răspuns că este „posibil să fi existat un aviz negativ”.

„Din câte îmi aduc aminte, sunt mai multe persoane care avizează aceste permisiuni de ieșire din penitenciar și, posibil, să fi existat un aviz negativ al uneia dintre persoanele de pe circuitul de aprobare”, a spus Bogdan Burcu.

„Vrem să întoarcem în societate persoane mai bune”

Întrebat de ce a decis acordarea unei permisiuni de trei zile unui condamnat la aproape 23 de ani de închisoare, Burcu a invocat recomandările europene și obiectivele sistemului penitenciar.

„Noi ne ghidăm după standardele CPT și recomandările CEDO, care recomandă ca inclusiv în cazul pedepselor lungi să existe măsuri progresive de contact cu comunitatea, inclusiv prin acordarea de permisiuni de ieșire din penitenciar”, a mai spus șeful ANP.

„Acum, sigur că administraţia ar putea să refuze să acorde permisiuni de ieşire pentru oricare dintre reţinuţi. N-ar mai fi niciun risc, n-ar mai fi nicio problemă. Însă, mâine dorim, ca administraţie, să reîntoarcem în societate nişte persoane mai bune decât au fost în momentul condamnării. Iar pentru asta, toate măsurile pe care ANP caută să le ia, prin colegii şi specialişti din sistem, este ca noi să întoarcem în societate nişte deţinuţi care să nu mai săvârşească infracţiuni, chiar şi criminali”, a subliniat Burcu.

Ce fel de deținut a fost Atas Abdullah

Referitor la condamnatul evadat, şeful ANP a precizat că acesta se afla în sistemul penitenciar din 2015 și a avut, timp de aproape zece ani, o conduită pozitivă.

„Deținutul a avut o conduită constant pozitivă, a fost permanent recompensat pentru implicarea în activități productive, educative și de reintegrare socială, a participat la ieșiri în comunitate și la activități terapeutice”, a spus Bogdan Burcu.

Bogdan Burcu a mai declarat că la momentul actual sunt verificări dispuse de către ministrul justiţiei în acest caz, pentru a se stabili împrejurările în care a fost dată această permisie.

„L-am rugat pe domnul ministru (n. red. Radu Marinescu), având în vedere că aprobarea permisiunii a fost dată la nivelul directorului general, să dispună dumnealui corpului de control al ministerului justiţiei să efecteze nişte verificări în acest caz. Dacă vor exista deficienţe, sigur persoanele vinovate vor răspunde, inclusiv în ceea ce mă priveşte, dacă este cazul. Altfel, deţinuţii sunt responsabili pe perioada permisiunii de ieşire din penitenciar să respecte regulile ce li se stabilesc”, a afirmat Burcu.