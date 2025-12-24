VIDEO Fiul lui Warren Buffet, păzit de „Îngerul Alb”, pe linia frontului din Kupiansk

Omul de afaceri și filantropul american Howard Buffett, însoțit de unitatea specială Bilyi Yanhol („Îngerul Alb”) din cadrul poliției ucrainene, a vizitat zonele de pe linia frontului din suburbiile orașului Kupiansk, situat în regiunea Harkov, a anunțat Poliția Națională a Ucrainei marți, potrivit The Kyiv Independent.

Kupiansk, situat la aproximativ 40 de kilometri (25 mile) de granița cu Rusia, rămâne scena unora dintre cele mai active zone de luptă din regiune, luptele continuând în interiorul și în jurul orașului, în timp ce forțele ucrainene se străduiesc să respingă trupele ruse care încearcă să ocupe orașul.

Vehiculele blindate furnizate de Fundația Howard G. Buffett au permis evacuarea a peste 200 de civili din comunitățile de pe linia frontului din regiunea Harkov, potrivit poliției ucrainene.

Howard Buffett, înconjurat de polițiștii ucraineni din unitatea specială Bilyi Yanhol, în suburbiile orașului Kupiansk, Harkov. FOTO: Poliția Națională a Ucrainei

În timpul vizitei sale în regiune, Buffett a participat personal la evacuarea locuitorilor, conform unui comunicat al poliției.

Ofițerii din unitatea Bilyi Yanhol i-au mulțumit filantropului pentru furnizarea vehiculelor blindate și i-au înmânat o insignă a unității în semn de recunoștință pentru sprijinul acordat, menționează aceeași sursă.

Howard Buffett, cel mai mare donator privat al Ucrainei, a primit în 2024 o distincție de stat din partea președintelui Volodimir Zelenski, care l-a numit „Legendă națională a Ucrainei”.

Fundația lui Buffett a promis anterior aproape 11 milioane de dolari pentru furnizarea de echipamente noi pentru reconstrucția Spitalului de Copii Okhmatdyt din Kiev, care a fost avariat în urma unui atac al rușilor din 8 iulie 2024.

Fundația a participat, de asemenea, la reconstrucția uneia dintre cele mai mari tipografii din Ucraina – tipografia FactorDruk din Harkov – care a fost distrusă în urma unui bombardament rusesc asupra orașului, pe 23 mai anul trecut.

Howard G. Buffett este fiul mijlociu al celebrului investitor american Warren Buffett. El este om de afaceri și filantrop, cunoscut pentru implicarea lui în probleme de agricultură, protecția mediului și reducerea foametei, precum și pentru implicarea în consiliul de administrație al gigantului Berkshire Hathaway. El conduce The Howard G. Buffett Foundation.

Una dintre cele mai recente evaluări ale Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), de săptămâna trecută, arăta că forțele ucrainene continuă contraofensiva în direcția orașului Kupiansk și că până și bloggerii ultranaționaliști ruși au recunoscut gravitatea situației în care se află forțele ruse în acel sector de front.

Purtătorul de cuvânt al Grupului Forțelor Comune Ucrainene, colonelul Viktor Trehubov, a anunțat, pe 15 decembrie, că forțele ucrainene continuă operațiunile de curățare în Kupiansk și evită să se angajeze în lupte urbane, iar forțele ruse folosesc drone pentru a-i aproviziona pe cei aproximativ 100-200 de soldați ruși rămași în Kupiansk, conform evaluării think tank-ului american.

Pe 12 decembrie, Volodimir Zelenski a anunțat că a vizitat trupele din zona Kupiansk, într-o înregistrare video publicată după anunțarea de către Kiev a recuceririi a două localități apropiate și a mai multor cartiere din acest oraș cheie din nord-estul Ucrainei, nod feroviar în regiunea Harkov.