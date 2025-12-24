VIDEO „Privind înapoi la anul care a trecut”, SUA le transmit românilor un mesaj de sărbători. Dar nu prin vocea ambasadorului

Michael Dickerson, la recepția oferită de Ambasada Statelor Unite ale Americii cu ocazia celei de-a 249-a aniversări a Zilei Independenței, în București, pe 2 iulie 2025. FOTO: Inquam Photos / Alexandru Buscă

Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a publicat miercuri un mesaj cu ocazia sărbătorilor, în care afirmă că SUA și România au „un parteneriat puternic”, bazat pe „valori comune și interese strategice”.

Mesajul a fost transmis de către însărcinatul cu afaceri al misiunii diplomatice, Michael Dickerson, într-un material video.

Acesta a spus „Bună ziua” și „Crăciun fericit” în limba română, pentru ca apoi să vorbească în engleză.

„Privind înapoi la anul care a trecut, avem multe să sărbătorim. Statele Unite şi România au un parteneriat puternic şi în continuă creştere bazat pe valori comune şi interese strategice”, afirmă reprezentantul SUA.

„Suntem uniți de valorile pe care le sărbătorim în această perioadă: pacea, familia și angajamentul pentru libertate. În timp ce prețuim momentele petrecute alături de cei dragi în perioada sărbătorilor, ne îndreptăm privirea și către noul an”, continuă Dickerson.

„Anul 2026 marchează un moment important pentru America: 250 de ani de la fondarea Statelor Unite ale Americii. Abia așteptăm să împărtășim acest an aniversar special cu prietenii și aliații noștri cei mai apropiați, precum România”, a conchis Michael Dickerson.

„Dragi prieteni, vă urăm Crăciun fericit și sărbători liniștite alături de cei dragi!”, a scris ambasada, în mesajul care însoțește înregistrarea video cu Dickerson.

Darryl Nirenberg a fost confirmat în funcția de ambasador al Statelor Unite ale Americii la București, a anunțat, în urmă cu câteva zile, reprezentanța diplomatică.

Pe 19 noiembrie, la audierea lui Darryl Nirenberg în Comisia pentru Relații Externe a Senatului SUA, acesta spunea că relația cu România nu a fost niciodată mai importantă.

„România este un aliat-cheie în cadrul NATO, situată strategic la Marea Neagră și având graniță cu Ucraina. Oferă mari oportunități pentru companiile americane și are potențialul de a fi un factor decisiv în ceea ce privește resursele energetice. Relația noastră cu România nu a fost niciodată mai importantă”, a declarat Darryl Nirenberg, în timpul audierii.

„Dacă voi fi confirmat, mă angajez să promovez agenda ‘America pe primul loc’ a președintelui (Donald) Trump și să lucrez pentru a face America mai puternică, mai sigură și mai prosperă. Mă voi concentra mai întâi pe asigurarea siguranței americanilor care servesc, locuiesc, lucrează sau vizitează această țară. Voi lucra pentru aprofundarea parteneriatului nostru militar și de securitate și mă voi concentra pe consolidarea relațiilor noastre comerciale și de investiții. Voi promova exporturile americane, voi susține companiile americane și voi încuraja investițiile care creează locuri de muncă în Statele Unite”, a mai afirmat Nirenberg, la acel moment, citat de Agerpres.

El a subliniat atunci că nominalizarea sa pentru funcția de ambasador în România este „profund semnificativă”, întrucât bunicii săi au emigrat în Statele Unite din Europa de Est, iar el însuși, în perioada în care a lucrat în comisia în fața căreia era audiat, a fost martor la desfășurarea istoriei, când a căzut Zidul Berlinului și poporul român și-a câștigat libertatea față de comunism.

Nirenberg a fost nominalizat, în luna mai, în funcția de ambasador al SUA în România de către președintele Donald Trump.